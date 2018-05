Kevin Allik tegi Raassilla rajal kuldse duubli

Kuigi Kevin Allik kuulub veel noorteklassi, võistleb ta ka esiveoliste rahvakrossis. Päeva alustas ta tagasihoidlikult, oli ajasõidus neljas ja esimeses poolfinaalis viies. Teises poolfinaalis jõudis ta juba teisele kohale ning finaalsõidus võttis võidu. Tihe konkurents oli teise Viljandi noormehe, tiimikaaslase Rainis Tiriga, kes kuni eelviimase kurvini juhtis, kuid tegi siis sõiduvea, nii et auto maandus katusel. See andis esikoha Kevin Allikule ja teise koha Sergei Bronskile, kes on samuti Viljandi mees. Etapivõiduga tõusis Kevin Allik sarja liidriks.