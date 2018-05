Käsipallimehed toovad karika vutimängul linnarahva ette

«Näen mängupäevast mängupäeva nii spordihoone kui linnastaadioni tribüünidel samu nägusid,» kõneles Tiits. «Viljandlased armastavad käsipalli ja vutti ühtmoodi kirglikult ning miks nad ei peakski – on ju nende pallialade klubid meie linna spordielu suurimad publikumagnetid. Olen Tuleviku kanalites sageli kutsunud meie klubi poolehoidjaid üles jagama oma armastust ka käsipallile ning hea meel on näha, et see on vilja kandnud. Käin isegi hooaja jooksul vähemalt viiel-kuuel käsipallimängul ja kui aega jaguks, käiks vist kõigil. Meie klubi mängijaid leiab käsipallile kaasa elamas igatahes igal mängul.»