Tänassilma paadisprint ootab kevadist jõge nautima

Üritust korraldab kultuurikanal.comi meeskond. Üks Tänassilma paadisprindi organisaatoritest Madis Birnbaum kordas juba varasematel aastatel öeldut, et ülemiseks piiriks on nad seadnud 99 alust ja 100. koht on broneeritud presidendile. «Peaks vist ikka mõni aasta kutse ka saatma,» nentis Birnbaum.

Senisel viiel paadisprindil pole maagilise 100 aluse piirini veel jõutud. Mullu oli osalejaid 42.

Kõik paadisõiduhuvilised ja loodust armastavad inimesed on eesootaval pühapäeval kella 12-ks oodatud starti Tänassilma jõe Surva silla juurde. Jõeoru baari lähedusest saadetakse osalejad veele väikeste intervallidega. Tänavu on registreerumine uuenduslikult printsiibil «Kes ees, see mees». Pärast 17-kilomeetrist sõitu maabuvad alused Oiu sadamas.

Madis Birnbaum FOTO: Elmo Riig

«Kes varem seda sõitnud pole, neil soovitan kindlasti tulla, sest jõgi pakub maalilisi vaateid. Vesi on võrdlemisi kõrge, aga vool pole ülearu kiire,» kutsus Madis Birnbaum inimesi starti.

Korraldusmeeskonna teine mees Heimar Lill lisas, et distantsil on mullusega looduslikud vaated avardunud ning avastamist on neilgi, kes on varasematel aastatel raja läbi mõlanud. «Vesi on kõrge ja näiteks Kärma silla alt läbi sõites tasub olla tähelepanelik, seal silla ja paadi vahele jääb alla meetri ruumi,» kõneles Lill.

Heimar Lill FOTO: Üllar Priks (montaaž)

Tänassilma paadisprindil selguvad paremad üheksas võistlusklassis. Meeste ja naiste ning üheste ja kaheste süstade ja kanuude arvestuse kõrval on kavas rahvaklass, milles on osalema oodatud kummipaatide omanikud, aga ka suuremate alustega sõpruskonnad.

«Viie aasta jooksul on meil olnud ikka igasuguseid kummalisi aluseid,» lausus Madis Birnbaum. «Kummipaadiga on varem üritatud, aga ma ei mäleta, et keegi oleks lõpetada suutnud, ent rahvaklassis tasub osaleda, seal pole konkurents kuigi tihe,» selgitas Madis Birnbaum.

Birnbaum ja Lill selgitavad, et kanuusid on võimalik rentida näiteks Oiu sadamast, aga kuuldavasti pakub seda võimalust ka Viljandi aerutamisklubi. Kõigile osalejatele on kohustuslik päästevest.

Osalejate registreerimine algab pühapäeval kaks tundi enne algust, kell 10 võistluspaigas ning maksab see 10 eurot inimese kohta. Korraldajad soovitavad osalejatel oma veesõiduki tuua stardipaika ning viia muud tarvilikud asjad finišisse, kust organiseeritakse transport tagasi stardipaika.

«Oiu sadamas kosutab kõiki osalejaid pärast finišit supp ja soe saun ning nagu võistlusel ikka, anname parematele auhinnad ja kõigile diplomi. Soovitan tulla kogu perega, sest suvekuudel on Tänassilma jõge uudistada juba päris keeruline,» jutustas Madis Brinbaum.