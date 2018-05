Juhtkiri. Võta või võta

15 päeva pärast jõustub Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärus, mis hakkab koos riigisiseste rakendusaktidega asendama senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Mida see maakeeli tähendab, selgitab tänases lehes andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Kui lühidalt kokku võtta, siis tavalisele inimesele saab selgemaks, milliseid isikuandmeid on keegi tema kohta kogunud ja mida too nendega teeb.