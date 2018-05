Kohtumisel esineb Kadri Voorand

Kadri Voorand on eriline džässitalent, kelle kirglik esitusstiil, fantaasiarikkad improvisatioonid ja isikupärane looming vaimustavad nii kodupublikut kui džässisõpru mitmel pool maailmas. 2017. aastal pärjati Voorand Eesti muusikaauhindade aasta naisartisti tiitliga. Esimeste seas pälvis muusik noore džässitalendi auhinna ning 2015. aastal võitis ta aasta parima džässartistina maineka Danske Jazziauhinna.

Päevane kontsertkohtumine on võimalus kohtuda mõne tuntud inimesega, kes on muusikaga seotud. Koos vestluspartneriga võetaksegi fookusse külalise senine elu ja looming. Ja et kohtumine ainult jutuveeretamisega ei piirduks, võtab külaline ka musitseerimise enda peale. Tavaliselt koos kaasa võetud hea sõbra, kaasteelise või kolleegiga. Kontsertkohtumine algab kell 13.