Klassikatähed tulevad orkestriga

Ingely Laiv (oboe) on pärit Rakverest. Muusikakooli läks ta plokkflööti õppiva venna ja sõprade jälgedes. Oboest polnud tüdruk siis veel kuulnudki, aga kui ta selle pilli avastas, köitis see teda kohe oma põnevate tämbritega.

Tanel-Eiko Novikov (marimba) on tänavuse «Klassikatähed 2018» võitja. Ta oli saate kõige noorem osaleja. Töökus ja aktiivne eluhoiak iseloomustab Tanelit igas mõttes. Ta on kaasa löönud paljudes kohalikes muusikaprojektides, osalenud edukalt rahvusvahelistel konkurssidel Itaalias ja Venemaal ning saanud esikohti USA videokonkurssidel. Seitsmendas klassis kogus poiss julguse kokku ja hakkas ksülofonil «Kimalase lendu» õppima. Harjutusklassis pikki tunde veetes tõestas ta nii endale kui õpetajale, et kui midagi väga tahta, siis see ka õnnestub.

Kaspar-Oskar Kramp (tromboon) on muusik, kes teab, et tehnilise virtuoossuse saavutamiseks on vaja palju tööd teha, nagu ka seda, et harjutada tuleb teadlikult ja õigeid võtteid kasutades. Inspiratsiooni ja teadmisi on ta saanud kuulates kuulsate tromboonimängijate esinemisi ja osaledes nende meistrikursustel.