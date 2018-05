Eesti vajab tugevat Euroopat

Viimased aastad on Euroopa Liidule olnud ühed tema ajaloo keerulisemad. Korraga on kerkinud mitu suurt probleemi, millele pole kiireid ja üheseid lahendusi, ometi tuleb nendega järjekindlalt ja tervemõistuslikult tegelda, et need edasi paisudes Euroopa koostööd ohustama ei hakkaks. Nimetan järgnevalt mõned olulisemad.

KÕIGEPEALT JULGEOLEKUMURED.

Praeguseks on kujunenud unikaalne olukord: kõigis liikmesriikides ütleb avalik arvamus, et ka Euroopa Liit peab panustama julgeolekusse ja kaitsesse. Seni on seda nähtud ennekõike NATO ülesandena. Muutunud julgeolekupilt on kujundanud situatsiooni, kus inimesed soovivad ka liidu panustamist turvalisuse suurendamisse, et kõik võimalikud ressursid, kogemused ja oskused ära kasutada.

Põhjused, miks Euroopa Liidu riikide kodanikud nii arvavad, on regiooniti ilmselt erinevad, kuid tulemus on sama. Kesk- ja Ida-Euroopa, sealhulgas meie kandi inimesed, peavad ennekõike silmas Venemaa agressiivset käitumist, Lääne-Euroopa inimesed terrorismi ning Lõuna-Euroopa nii terrorismi kui Euroopa lõunanaabruse konflikte ja sellest tingitud põgenike survet.

Seetõttu ongi Euroopa Liit lõpuks otsustanud luua Euroopa Kaitseliidu ehk alustada tegelikku kaitsekoostööd liikmesriikide vahel. Järgmise eelarveperspektiivi kava näeb ette julgeolekukulude kolmekordistamist.

Loomulikult on tähtis igakülgne koostöö NATO-ga ja dubleerimise vältimine, kuid arvesse tuleb võtta seda, et kõik liikmesriigid ei ole NATO liikmed (meile lähematest riikidest on need Soome ja Rootsi) ning ka nende oskused ja võimalused tuleb maksimaalselt ära kasutada.

Samuti on uuenenud julgeolekupildis valdkondi, mis ei ole enam klassikaliselt sõjalised, vaid tsiviilvaldkonnaga tihedalt läbi põimunud. Nende riskidega tegelemisel peab Euroopa Liidul olema selge roll. Need on näiteks hübriidohtudega tegelemine, küberjulgeolek ning avaliku arvamuse mõjutamine valeuudiste abil sotsiaalmeedias ja ka klassikalises ajakirjanduses.

TERRORISMIVASTANE võitlus Euroopas nõuab samuti tihedat koostööd ning infovahetust Euroopa Liidu riikide vahel. Enamiku viimastel aastatel Euroopa linnades toimepandud terrorirünnakute taga on liidu riikide endi kodanikud. Seega tuleb senisest palju rohkem tegelda radikaliseerumise põhjustega ja nende vältimisega Euroopa enda ühiskondades.

Kiiresti kasvav oht on küberrünnakud. Nüüdseks on üheselt selge, et edukas küberrünnak võib maksta elusid, on see siis näiteks rünnak tuumaelektrijaama, lennujuhtimiskeskuse või haiglasüsteemide vastu.

Selge on, et kõigis tulevikukonfliktides on oma osa küberrünnetel ning selleks peab Euroopa olema tunduvalt paremini valmis. Olen Euroopa Parlamendis liidu küberkaitse raportöör ning mu selleteemaline raport on parlamendis hääletusel juunis.

TEINE TÄHTIS JA ka emotsionaalne valdkond, mis Euroopat mõjutab, on põgenikekriis. Arvestades, kui palju on sõdu ja muid konflikte nii Euroopa lõuna- kui idanaabruses, tuleb nentida, et põgenike surve Euroopale igal juhul jätkub.