Andmekaitse inspektsiooni peadirektor: taskulamp ei pea teadma, kus me oleme

Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep vaatab oma sõnul alati, enne kui ta telefoni mõnda rakendust alla laadima hakkab, millistele andmetele see ligipääsu küsib. Kui tahetakse saada andmeid, mis parasjagu funktsiooniga ei seostu, on see selge ohumärk. «Taskulamp ei pea teadma, kus me oleme,» toob ta näite.

FOTO: Erik Prozes / Postimees