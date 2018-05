Karksis tegutsev Puidukoda hakkab tööle päikeseenergia toel

Puidukoda on keskendunud kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmisele ning turustamisele. Ettevõttel on kaasaegne ja paindlik täisautomatiseeritud tootmisliin sorteerimisest saagimise, hööveldamise ja kiletamiseni, mis käivitati 2004. aastal ja rekonstrueeriti ning renoveeriti 2010. aastal.

«Valisime koostööpartneriks Eesti Energia, kuna tegemist on suure ja usaldusväärse ettevõttega, kellega meil on olnud pikk ning hea koostöö. Võimalus hakata ostma energiat meie katustele paigaldatud päikeseelektrijaamast pikaajaliselt fikseeritud hinnaga ilma võrgutasudeta oli meie jaoks väga köitev, sest elektrienergia on meie tootmise sisenditest suuruselt kolmas kulu ja moodustab toote lõpphinnast üpris suure osa,» kõneles Saks Eesti Energia pressiteenistuse vahendusel.

Eesti Energia pakub äriklientidele kahte võimalust päikesest elektri tootmiseks. Esimesel juhul on kliendil võimalik sarnaselt Puidukojale valida unikaalne täisteenuslahendus, kus Eesti Energia paigaldab ettevõtte hoonele või kinnistule päikeseelektrijaama ning müüb toodetud elektri kliendile tema tarbimise katteks. Päikeseelektrijaama omanikuks ja hooldajaks jääb Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green. Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmase sõnul sobib täisteenuslahendus nendele äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on üle 500 MWh ning kellel on vaba katuse- või maapinda üle 2000 ruutmeetri. Teise võimaluse puhul on kliendil võimalik soetada Eesti Energialt päikeseelektrijaam «võtmed kätte» põhimõttel. Eesti Energia aitab leida sobiva tehnilise lahenduse, hangib vajalikud seadmed, tegeleb lahenduse paigaldamise ja sellele eelneva ettevalmistusega.