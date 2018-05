Juhtkiri. Kahtlus on

Ühest vastust sellele küsimusele pole ja eks see ole ka põhjus, miks too teema ikka ja jälle jutuainest pakub. Palju sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest, ent isegi kui olukord peensusteni läbi hekseldada, saab järeldus seda nägu, mida vaatenurk, subjektiivne tunnetus ja isegi usk lubab.

Praktika tundub kinnitavat üksnes seda, et kui inimene on kohtuotsuse kõlamiseni tööl ja otsus tuleb süüdimõistev, on üldsuse hinnang karm: «Ammu olnuks aeg amet maha panna!» Samal ajal kehtib Eestis süütuse presumptsioon.