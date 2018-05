Repliik. Kas Trump õhutab konflikti?

Kes on välisuudiseid jälginud, teab ilmselt, et USA president Donald Trump on väljendanud selget initsiatiivi tühistada lähiajal tuumalepe Iraaniga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles hiljutises intervjuus ajakirjale Spiegel, et see oleks Pandora laeka avamine. Eilse Postimehe arvamusküljel märkis Neeme Raud eelmainitute hiljutise kohtumise kohta Washingtonis, et Trump pani Macroni (loe: Euroopa) paika ühe käeliigutusega, pühkides tema kuuereväärilt sõbraliku žestiga kõõmakübeme ja näidates nii, kes on kohtumisel Valges Majas alfaisane.