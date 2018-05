Jalgpalliklubi värbab appi vabatahtlikke

«Vabatahtliku elu on põnev: sa saad lähedalt näha, kuidas jalgpalliklubi toimib; käia külg külje kõrval oma lemmikutega ning tunda nendega koos võidurõõmu ja elada koos läbi raskeid aegu. Saad hindamatu kogemuse ning palju rõõmu tehtud tööst, rääkimata sellest, et väga väärtuslik rida sinu CV-s teeb sulle edaspidi lahti palju uksi,» on kirjas klubi kodulehel avaldatud üleskutses.

Klubi omalt poolt lubab, et hindab vabatahtlikke meeskonna liikmeid kõrgelt ning tasuks rahuldustunde kõrval austab neid hooaja kestel ja järel üllatustega. Vabatahtlikele on mängu- ja turniiripäevadel tagatud toit ja jook. Viljandi Tuleviku vabatahtlikud saavad oma vormisärgi ning jope, et nad oleksid alati äratuntavad.

Klubi otsib oma meeskonda vabatahtlikke järgmiste ülesannete täitmiseks.

• Mängupäeva korraldaja abi. Tuleb olla abiks staadioni valmisseadmisel mängupäevaks, poolajapausil aidata mõnikord mänge korraldada ja täita veel mitmesuguseid ülesandeid.

• Turniiride korraldaja abilised. See on ametiks, kui pisikesed jalgpallistaarid suviti kulla ja karikate peale mängivad ning neile tuleb igakülgselt toeks olla. Teisisõnu tuleb olla osaline turniiridel väljakute korrastamisel, tulevaste vutitähtede murede lahendamisel ning hoolitseda nende toidu ja vormide eest ja vajadusel ka abistad treenereid.

• Teadustaja. See on amet kõlava häälega inimesele, kellele meeldib esineda, näidata välja emotsioone ja kel on oskus rahvast kodumängude ajal meie meeskonnale kaasa elama panna. Samuti hoolitseda selle eest, et tablool oleks asjakohane info. Teadustaja kuningriik on linnastaadioni heliruum, sest tema valib ka mängupäeva muusika.

• Fännistuudio režissöör. See on amet, mis eeldab arvutit ning video- ja helitehnika tundmist ning võimaldab keerata kaadri taga nuppe ja vajutad klahve, et Rademari fännistuudio saaks iga kodumängu järel probleemideta otse-eetrisse minna. Karta pole põhjust – klubis tegutsevad teadjamehed on lubanud kodulehel sellist väljaõpet, mis tulevikus võimaldab minna ja telejaamade uksed jalaga maha lüüa.