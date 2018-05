Tants ja tagaajamine ümber sõnnikuhunniku

«Meil oli mingi väike lodi. Iga vähegi tuulise ilmaga olime sellega merel. Peaasi, et õõtsuks, vett sisse lendaks, ümber läheks ja tsirkus käiks,» räägib Oks ning lisab nagu muuseas, et tal on ka üks väike purjekas, millega hiljuti Hiiumaale tiiru peale tegi. «Ühesõnaga, kogu see mere ääres mädimine on mulle hästi sümpaatne.»