Riisipulkadega kama kallal

Viljandis sündinud muusikakollektiiv, folgitöötlusi prõmmiv Tintura tuuritab mööda Eestimaad ringi ja tutvustab rahvale oma ahjusooja albumit «Ebaõiglase uni». Värske viisiketas on ühtaegu nii soojalt minimalistlik kui eri ilmakaartest kokkuroogitud detailide kirju kompott. Muusikud on head ja mõtteid on olnud palju.