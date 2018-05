Villem Valme: midagi peab ka turuloogikast sõltumatuks jääma

Villem Valme, alustame kohe kaanest. Kust tuli see pealkiri?

Viljandist. See oli ehk üheksakümnendate keskel, kui Tallinna tänaval oli üks väike toidupood, kus öise luugimüügi kohta oli silt «Öömüük aknast». Tegime Lauri Sommeriga sellele sõnumile koos ansambliga Tuljak loo, sest see kuidagi paelus. Jäi kummitama, et «on üks aken, kust saab endale ööd osta».