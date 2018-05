Viljandimaa ringrajasõitja roolib maailmatasemel võistlusautot

Neljaetapilise sarja esimene võistlus on eesootaval nädalavahetusel Riias Bikernieki ringrajal. Sõidetakse neli tundi. Praeguseks on Viljandimaal üles kasvanud ja elaval Maatenil uue autoga selja taga täpselt 100 kilomeetrit.

«Õppida on veel palju,» nentis võidusõitja pressiteate vahendusel. Hooaja kokkuvõttes on aga sihiks seatud üldarvestuse esikoht.

Vanast autost palju parem

«Eelmise aasta lõpul otsis GSR Service endale sotsiaalmeedia kaudu pilooti. Võtsin meeskonnaga ühendus,» kirjeldas Mikk Maaten oma teekonda Leedu tiimi. Järgnesid katsed, kus aastaid ringrajasõiduga tegelnud 28-aastane Maaten suutis konkurente edestada.

GSR Service`i Volkswagen Golf GTI TCR-il on kaheliitrine turbomootor, mis arendab 350 hobujõudu, ning järjestiklülitusega kuuekäiguline käigukast. Auto kaalub 1200 kilogrammi ning veereb nagu kõik teised BEC-sarja autod Hankooki rehvidel.

GSR Service'i eelmise aasta võistlusauto. Algaval hooajal pruugitav Volkswagen Golf GTI TCR on väliselt samasugune, aga tehniliselt pisut täiustatud. FOTO: GSR Service

«Golf on mulle hästi tuttavast BMW Cupi autost Pärnu ringrajal umbes 10 sekundit ringi peale kiirem. Kui BMW-ga hakkas rajal aega lausa üle jääma, siis Golfiga mõttepausi ei teki, juba on järgmine kurv käes,» võrdles Maaten uut ja vana võistlusvahendit.

Kiireim naisringrajasõitja

Mikk Maateni tiimikaaslane Ernesta Globyte on praegu ilmselt kiireim naisringrajasõitja Baltikumis. Mullu võitis ta Balti meistritiitli klassis BTC2 ja oli BEC-i üldarvestuses teine. Varasematest aastatest on tal ette näidata veel üks Balti ja kolm Leedu meistri tiitlit.

«Meeskond oli mullu BEC-sarjas üldarvestuses teine. Seega on tänavu ainuke loogiline plaan olla astme võrra kõrgemal,» analüüsis Maaten. Ta lisas, et kuna tiim on võimekas ning auto võimaldaks rinda pista ka turismiautode maailmakarikasarja tasemel, tahab ta näidata end parimast küljest ja luua niiviisi võimalusi sõita mõni võistlus ka Baltikumist kaugemal.

Mikk Maaten FOTO: Elmo Riig

BEC-sarja neljast sõidust lausa kolm on Lätis. Üksnes lõpuetapp tuleb 23. septembril Pärnu külje all auto24ringil. Kolmel korral, sealhulgas Eesti pinnal peetaval etapil, on mõõduvõtu kestus neli tundi, ühel korral kuus tundi.

«Võistluskalender on väga Riia-keskne, mis meeldib mulle sõitjana väga, Eesti fännidele aga vahest mitte väga,» nentis Maaten. Ta lisas siiski, et ilmselt on kõikidest sõitudest võimalik vaadata interneti vahendusel otseülekannet.