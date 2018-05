President Kersti Kaljulaid annab e-külalistunni tuhandetele õpilastele

Sajad koolid on juba registreerunud, õpetajad jõuavad oma klassi veel kirja panna. Tagasi Kooli juhi Teibi Tormi sõnul on kogu maailma mõistes väga eriline, et president saab anda korraga külalistunni kõikide Eesti koolide õpilastele, ükskõik kus riigis nad parasjagu ka asuvad. Tundi on registreerunud koolid nii Eestist, Soomest kui ka Luksemburgist.

9.–11. maini on kümme e-külalistundi, millest võtab osa 16 000 õpilast Eesti ja ka väliseesti koolidest. Lisaks presidendile annavad teiste seas tunni muusik Daniel Levi Viinalass ja SPIN-programmi eestvedaja Keit Fomotškin. Tundides räägitakse keskendumisest, soorollidest ning erinevustest. Terve 10. mai on pühendatud rahatarkusele: külalisõpetajad arutavad õpilastega, miks mõned asjad on nii kallid; millest sõltub palk; kuidas seada eesmärke ning raha koguda.

«Huvi rahatarkuse tundide vastu on väga suur. See näitab, et rahatarkus muutub üha olulisemaks ning õpilased soovivad teada, kuidas majanduslikult arukaid otsuseid teha. E-külalistunnid on hea võimalus siduda õpikuteadmised praktiliste näidetega,» kõneles Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Riigikantselei EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on Tagasi Kooli teinud suure kingituse, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. E-külalistunnid on 45-minutilised ja külalisõpetaja jõuab koolitundidesse üle Eesti otseülekande abil. Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa kaudu.