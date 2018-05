Puukidega levivaid haigusi on võimalik ära hoida

Piia Vilu Väikeloomakliiniku arst Leen Käsper nentis, et kõige rohkem on puugihammustusest ohustatud koerad, kel puukborrelioos võib kaasa tuua närvisüsteemihäired. «Pigem tekivad aga loidus ja liigesepõletik, mis väljendub lonkamises.»

Borrelioosi vastu vaktsiini pole, nii et mida kiiremini saab puuk eemaldatud, seda väiksem on Käsperi sõnul võimalus, et ta on loomale nakkuse edasi andnud. «Kassid on võrdlemisi resistentsed ja nende puhul on borrelioosi nakatumine väga haruldane.»