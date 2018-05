Ettevõtlikud naised turgutavad õpilaste enesehinnangut

«Igas koolis saavad teoks infotunnid, mille vältel tõstetakse õpilaste enesehinnangut ja julgustatakse, et tänased valikud ei ole lõplikud. Ühtlasi juhitakse teavitusüritustel noorte tähelepanu kooli lõpetamise olulisusele, sest nende tulevased tööandjad ei hinda pooleli jäänud haridust,» on kirjas EENA läkitatud pressiteates.

«Aprillis võrdse palga päeva aruteluhommikul jõudsime teemani, et tegelikult algab kõik noortest ning just nemad vajavad kõige rohkem inspireerimist, julgustamist ja innustamist,» sõnas EENA noortejuht Lilian Promet. Nii räägitakse koolides õige pea tööturule astuvate noortega ka võrdse töötasu ja soolise võrdõiguslikkuse teemal. «Näiteks arutleme õpilastega, kas on nii, et juba koolis peavad tüdrukud end läbi paremate hinnete rohkem tõestama,» lisas Promet.