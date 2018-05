Oma sõnul veetis Ilves kolmapäeval politseis kuus tundi ning esitatud kahtlustusega pole ta kuidagi nõus. «Ta kinnitas mulle, et tegemist on poliitilise jamaga, mis on seotud Taavi Aasale (Tallinna linnapea – toimetus) esitatud umbusaldusavaldusega,» vahendas Rein Ilvese juttu Viljandi Veekeskuse nõukogu esimees Harri Juhani Aaltonen. Nad olid vestelnud esmaspäeva hommikul.