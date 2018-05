Uued pärimusansamblid alustavad teed festivalile

Pärimusmuusika keskus algatas start-up-bändide konkursi selleks, et aidata noori muusikuid ja anda võimalus saada esinemiskogemus suurel laval. 18 noort vanuses 10–23 aastat jagati nelja ansamblisse ning esimene kohtumine on 19. mail. Päeva jooksul tutvutakse omavahel, tehakse proove ja vajaduse korral suheldakse keskuse töötajatega, kes on nõu ja jõuga abiks. Enne kui festivali rohelisel laval kava esitatakse, kohtuvad noored korra veel Viljandi pärimusmuusika aidas.

Pärimusmuusika keskuse hooaja programmijuht Merike Paberits usub, et osalevate noorte tase on kõrge. «Paljud osalejad on meile juba tuttavad nii Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast kui näiteks suurelt üleriigiliselt võistumängimiselt. Kuigi kogemus ja vanus on erinevad, siis motivatsioon ning huvi on kõigil ühine ja see on pinnas, et saaks tekkida põnev ning mitmekülgne kava,» kõneles Paberits.