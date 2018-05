Repliik. Kas või 300-ga

Sakala digilehel oli veel eile üleval gallup küsimusega «Milline erakond saaks kõige tõenäolisemalt teie hääle, kui riigikogu valimised oleksid homme?». Tollele küsimusele oli eile pärastlõunaks vastanud 1100 inimest. See on päris suur hulk ja nii võiks arvata, et küsitluse tulemused peegeldavad tegelikkust võrdlemisi hästi. Ainult et neidsamu tulemusi on pehmelt öeldes raske uskuda.