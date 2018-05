Rumalus ja pime viha ei hävita vareseid, vaid inimest meis

OLEN IKKA OMA väikese pojaga Lastepargis kiikumas ja karussellitamas käinud. Sel kevadel pole aga isu olnud, sest puude otsa vinnati igasuviste tiivuliste külaliste künnivareste peletamiseks ähvardavad tumedad palakad. Kuivõrd need vareseid peletasid, ei tea, kuid lapsi ning nende emasid ja isasid peletasid need küll.

Kas nüüd on siis tagasi ka varesejahipäevad? Keset linna! Kas tõesti ei saa politsei midagi teha? Keskkonnaameti spetsialist peab varestest ja hakkidest vabanemist oma (võimatuks) missiooniks. Tule taevas appi!

KUI KIRJUTASIN kümne aasta eest lasteraamatusse episoodi linnas lastud varesest («Varesejalakiri», kirjastus Ilo, 2008), lootsin tõemeeli, et päriselt XXI sajandil midagi sellist enam ei juhtu, sest inimesed on targemaks ja keskkonnateadlikumaks muutunud ning oskavad paremini hoida nii üksteist kui oma tiivulisi naabreid. Viimaste aastate arengud näitavad paraku, et eksisin. Ja rängalt.