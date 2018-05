Pildid. Basseini läinud kobras vajas väljasaamisel abi

Marko Saarm rääkis, et ka päästjad pidid suurt kasvu kopraga omajagu madistama, enne, kui nad ta veest välja tõmbasid ja eemale viisid. Ka oli kobras basseinide poole tagasi tikkunud.

Seda, et Uueveski basseinid on kobrastele meeltmööda, on Sakala ka varem kirjutanud. Näiteks tuli 2015. aasta märtsis käia päästjatel seal paari nädala jooksul kahel korral kobrast välja püüdmas.