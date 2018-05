Jaan Tõnissoni sünnikodu juurde tuleb talupark

Iga puu tähistatakse tugipostiga, mille peale saab istutaja kirjutada oma nime, et jälgida enda istutatud puu kasvamist. Tulevikus asenduvad postid pargi serval seisva tahvliga, kus on peal pargiskeem ja nimed, kes millise puu istutas.

Mittetulundusühingu Jaan Tõnissoni selts esinaine Krista Aru, kes on ka riigikogu liige, rääkis, et inimesed ostsid ise istikud, sest toetust selle tarbeks ei saadud. Tulevikus on Aru sõnul plaanis rajada sünnikoduni viiva tee äärde ka pärnaallee, et lähenemine tähtsasse paika oleks eriti ilus: „See on nii oluline koht kultuurilooliselt,” lausus ta.