Nädala sigadus. Tänapäeva Metsik Lääs

Küsimuses, kas linnas elutsevate vareste vastu tohib õhupüssi kasutada, jagunevad inimesed päris mitmesse leeri. Paljudele on see eetiliselt vastuvõetamatu ja nende silmis ei muuda midagi see, milliste argumentidega lagedale tullakse. Teine osa inimesi pole nõnda kategoorilised ning on valmis piiratud arvu lindude surmamist aktsepteerima, kui põhjendused tunduvad piisavalt kaalukad ja täidetakse kõiki reegleid. Mõni ei näe selles suurt vastuolu, mõni kiidab tuliselt takka.