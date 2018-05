Kui te pole veel ümber Viljandi järve jooksu võlust ja sisust hästi aru saanud ning asja omal nahal järele proovima ei tiku, tulge järgmine kord finišikoridori äärde ja jälgige jooksu lõpetavaid inimesi. Enam kui 12-kilomeetrise ringi järel ei ole suuremal osal enam jaksu ega tahtmist oma emotsioone peita ega kohitseda – kõik on ehe ja siiras.

Et järvejooks on rahvaspordiüritus, moodustavad selle lõpetajad läbilõike ühiskonnast. Ainult et sellise tavalisest rõõmsama. Liikumine kord juba mõjub inimestele nii. (Sakala)