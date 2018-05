Judokad valmistasid medaliüllatuse

«Arvasin, et seekord meil medalite juurde asja pole, ja võtsin väga rahulikult. Lisaks ei mahtunud üks poiss õigesse kaalu. Poisid aga valmistasid mulle meeldiva üllatuse: neljast kolm jõudsid poolfinaali ja kaks said ka medali,» rääkis Kannel.

Üldjuhul äärmiselt osavõtjarohketel C-klassi tiitlivõistlustel võtavad mõõtu judokad, kes on sündinud aastatel 2005–2007. «Meilt paraku rohkem võistluskõlblikke lapsi polnud kui neli,» nentis Kannel. «Meistrivõistlustele lubatakse need, kel on judopass ja vähemalt kollane vöö ehk 5. kyū.»