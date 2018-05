Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures alustas tööd vahekohus

Viljandi kohtutäitur Janek Pool on üks seitsmest tööd alustanud vahekohtu liikmest.

Sel nädalal alustas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures tööd vahekohus, kuhu saavad pöörduda kõik, kelle sooviks on lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt. Vahekohtu menetlus on kiire, menetlustähtaeg on kuni kolm kuud.