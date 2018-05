Terviserike viis maanteelt karjamaale

Täna kell 16.45 teatati häirekeskusele, et Viljandi vallas Uusna külas on juhtunud liiklusõnnetus. Sündmuskohale saabunud korrakaitsjad selgitasid välja, et Viljandi poolt Tartu suunas liikunud Hyundai juhti tabas roolis olles terviserike.