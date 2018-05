Karksi-Nuia motomehed kasvatavad järeltulijaid

«Mehed klubis on enamasti juba 30 pluss ning eks nad võta kampa oma lapsi ja Nuia noori ka,» ütles Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja Illika Orav. Nii on klubi Karksi Racing Team ja noortekeskuse koostöös kujunenud välja tehnikaring. Selle tarbeks ostis noortekeskus juba 2016. aastal mootorratta Viljandimaa koostöögrupi kaudu, mis toetab noorte huvitegevuse laiendamist.

See on 125-kuupsentimeetrise krossiratas ning sobib Karksi Racing Teami liikme ja ühe tehnikaringi eestvedaja Raiko Elmingu sõnul sõitmiseks juba teismelistele, aga ka täiskasvanutele. Et tehnikaringi vastu on huvi tundma hakanud üha nooremad poisid, oleks vaja ka väiksemaid krossirattaid.