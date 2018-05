Noored iluvõimlejad jagavad Viljandis meistrimedalid

Viljandi spordikooli ja Bellezza klubi treeneri Kersti Petersoni ütlemist mööda pole seni Viljandis Eesti iluvõimlemise meistrivõistlusi olnud, küll on siin varem korraldatud karikavõistlusi. «Oma kaalukuselt on need ehk samaväärsed,» nentis Peterson.