Päästeamet kutsub lõhkekehade leidmisel ettevaatusele

«Selleks, et tagada enda ja teiste ohutus leiul, on paslik meelde tuletada lihtsaid ohutusnõudeid: ära puutu lõhkekeha - liigutamine võib selle aktiveerida; teavita leiust telefonil 112 ja täida saadud juhiseid; märgista leiukoht; hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme lähedusse,» edastas päästeameti pressiesindaja.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Peamised lõhkekehad, mida Eestist leitakse on padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on leitud ka mitmeid lennukipomme ja lõhkeainet. Sõjaaegsed lõhkekehad on olnud väga pikalt maa sees ning nende kuju võib olla tundmatuseni muutunud. Kui inimene leiab eseme, mis on lõhkekehale sarnane või ta ei saa aru, millega on tegemist, siis tuleks koheselt teavitada leiust numbril 112.