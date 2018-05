Emadepäev algab kärumatkaga

«Emadepäev on ennekõike aeg perega koosolemiseks. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul kutsume tegema emadepäeva veelgi meeldejäävamaks ja alustama seda ühise matkaga koos lastega, olgu nad kärus, kandelinas või omal jalal,» ütles «Eesti Vabariik 100» korraldustoimkonna suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

«Olen rõõmus, et nii paljud rahvaspordiürituste korraldajad ja omavalitsused algatusega kaasa tulid. Kui mõnes Eesti paigas on veel soovi korraldada emadepäeva puhul kärumatk, siis programm on avatud,» lisas Kasterpalu.