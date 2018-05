Lapsed kogu Eestist tulevad Viljandisse maasikatuurile

Linnavalitsus ja turismiinfokeskus on pakkunud kümmekond aastat võimalust tutvuda noorte giidide abil Viljandi «maasikatega», milleks on kaunis vaade lossimägedest, rohetav kesklinn vaatamisväärsustega ning tegevus pärimusmuusika aidas, Kondase keskuses, muuseumis ja Bonifatiuse gildis, ja kutsub siia aina rohkem lapsi.

Viljandi turismiinfokeskuse läkitatud pressiteates seisab, et selleks kevadeks tehti esimesed broneeringud juba möödunud aasta septembris. «Nende seas on õpetajaid, kes toovad oma kasvandikke siia kolmandat või neljandat korda, sest mõnus linnake, armsad ja huvitavad tegevused eri kohtades ja lõpuks sõit minirongiga on igati väärt elamus, mida kogeda,» on pressiteates kirjas.