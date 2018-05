Pensionist. Tagasivaates

Kuidas me vaatame praegu toimivale pensionisüsteemile? Kas me rõhume vaid tunnetele või toetume ka mõningatele ajalistele argumentidele?

Minu põgus arvamuskild vaatab mõneti tagasi, aga on siiski suunaga homsesse.

EESTIS ON vanaduspensionäre umbes 300 000. Sellest muljet avaldavast arvust rohkem kui kolmandik elab Harjumaal ja Tallinnas.

Ka mina kuulun juba mitu aastat pensionisaajate hulka. Tööaastaid on mul ligikaudu 50 ning minu pension on 20–30 eurot suurem kui niinimetatud keskmine, mis on teatavasti natuke üle 400 euro. Keskmine brutopalk oli eelmisel aastal 1200 eurot.

Me võime arvutada välja protsente, võrreldes pensioni miinimumpalga või mõne muu statistilise näitajaga meil või mujal. Jagan arvamust, et vanaduspension on kesine ja võiks olla märksa toekam.

Aprilli alguses sai indekseerimise sildi all teoks pensionitõus, millega riik püüab tasandada elukalliduse tõusu. Keskeltläbi saab pensionär nüüd päevas ühe euro rohkem kulutada. Abiks seegi.

INIMESED PÜÜAVAD teha võrdlusi, kus on parem ja kus veelgi parem. Niimoodi arutlemine ja mõtisklemine on loomulik ja lausa vajalik. See on inimlik. Olen minagi seda teinud. Esindan niisiis ühe kolmesajatuhandendiku mõtteid, mis ei pretendeeri mingile suuremale üldistusele. Jään vaid lootma, et see ärgitab heatahtlikku kaasamõtlemist.

Ilmselt on kõige lihtsam heita pilk lähinaabri rahakotti. Paljudes peredes või tutvuskondades töötab mõnigi inimene Soomes. See, kui palju saab pensionikaaslane teispool Soome lahte ligilähedaselt sama töö ja sama paljude tööaastate eest, on nii mõnelegi teada. Vahe on suur: kaks, kolm või neli korda eestimaalase kahjuks.

Miks see nii on? Kus on õiglus? Miks meie riik toimib nii, nagu ta toimib? Kas kusagil on midagi peidus? On’s asi oskamatus asjaajamises, minevikus tehtud valikutes või milleski muus?

VÄIKE KÕRVALEPÕIGE. Tean oma kogemusest, et kui õunapuu istutada veesoonele, on saak aastaid kesine, samas kui mõni meeter eemal on naabril õunapuuoksad sügisel lausa lookas. Tagantjärele tarkus noores eas istutatud õunapuu kohta ei suurenda tänavust saaki, kuid mõjub uuele istikule asukoha otsimisel loodetavasti suunavalt. Enda viga, et ma omal ajal vitsameest kohale ei kutsunud!

ENAMIK PRAEGUSI vanaduspensionäre on tulnud nõukogude ajast. Nagu teame, sotsialistliku riigi andmete järgi ei olnud Nõukogude Liidus ja teistes sotsialismimaades tööpuudust. Olid vaid üksikud tööpõlgurid. Tööandja ja töötegija suhetes valitses harmoonia. Tööline, kolhoosnik ja teenistuja olid nii tööandja kui töövõtja. Nende põhitõega said inimesed tutvuda juba kooliteed alustades, seejärel elukutset omandades ja tööd tehes ning pensionile siirdudes. Kes kahtleb, võib seda kontrollida tolleaegsete õppematerjalide, ajalehtede, televisiooni, raadio, rahvasaadikute, arvukate parteiliikmete sõnavõttude, valgustatud kultuuritegelaste kirjutiste või meenutuste vahendusel.