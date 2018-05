Pilt oli mesiniku sõnul jahmatav ja masendav. Sellist lammutustööd ei osanud ta ette näha halvimaski unenäos. Aastaid mesilinde pidanud Kivi möönis, et karud on ka varasematel aastatel vahel veidi matti võtnud, aga siis on nad rikkunud mõne üksiku taru. «Ega mõmmik söögiks korraga üle paari taru vaja. Ju hakkasid mesilased seekord vihaselt vastu, ta läks sellest närvi ja purustaski kõik,» rääkis Margus Kivi.