«Siili» ajal tuleb valmis olla sõiduki peatamiseks ja paukpadruniteks

Et see on aasta olulisim õppus, oodatakse tema sõnul osalema kõiki Sakala maleva kaitseliitlasi, kes on kutse saanud – neid on 555. Osa kutsututest on maleva pealiku sõnul küsinud erinevatel põhjustel ka vabastust, aga et «Siili» põhimöll on eesootaval nädalavahetusel, ei tohiks osalemisele suuri takistusi tulla.