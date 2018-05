Sakala kirjutas toona konfliktist kolmelapselise Lagodade pere ja sama maja alumisel korrusel elava eaka naise vahel. Tollele naisele käis närvidele, et lapsed tema korteri peal jooksevad ja hüppavad. Ühel nädalavahetusel, kui õues oli 30 külmakraadi, käis Lagodade pere Tallinnas sugulaste juures ning naastes avastas ta, et vesi torudes on külmunud. Veesüsteemi lahtisulatamiseks oleks pidanud soojendama ka meetrist torujuppi, mis jäi alumise naabri korterisse, ent vana naine ei lasknud sinna kedagi. Ta oli pigem nõus ka ise veeta olema, et Lagodade elu kibedaks teha. Konflikti tõttu kolis noor pere pärast kolme aastat Päidres elamist sealt ära.