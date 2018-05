Niisugune kujutluspilt on muidugi absurd kuubis ning päris elus on selle ürituse korraldusmeeskond lahke ja avatud. Seevastu mõned tõsiviljandlased, kellest ilmselt mitte kõik pole sel jooksul osalenud, tahaksid vist, et asi niimoodi käikski. Või on nende ettepanek tõmmata maailmakaardile sirkliga sõõr, mille sisse Läti ja Soome jäävad, aga Keenia kindlasti ei jää? Aga mis saab siis, kui osaleda soovib võõramaist päritolu Eesti kodakondsusega inimene, kes, kurask, tundub lisaks kõigele muule veel ka võiduvõimeline olevat?