Eestist hoolides ja inimest tähtsustades

REFORMIERAKONNA ja Keskerakonna populaarsus püsivad kindlalt nende lõpututes toiduahelates. Olen veendumusel, et just toiduahelad on meie riigi suurim vaenlane, aga neid lõhkuda on äärmiselt raske, sest kombitsad on sügaval vereringes ja nende väljajuurimist takistab ühiskonna vaikimisi tolereeriv suhtumine korruptsiooni.

Vabaerakond on korduvalt esitanud demokraatiat ja poliitilist kultuuri parandavaid eelnõusid, kuid suuresti just Reformierakonna ja Keskerakonna häältega on need parlamendis maha hääletatud. Järgmisesse, XIV riigikogu koosseisu pääsevad nad kindlasti, aga kas ka võidumeestena, seda ei tea.

Reformierakonnale omistatakse seniajani ettevõtjasõbralikkust, ent kui vaadata tema tegevust eelmistes valitsustes, siis näeme, et tegelikult huvitab teda vaid ettevõtjatelt kogutav maksuraha. See erakond eelistab suurettevõtjaid ja väikeettevõtjad teda eriti ei huvita – suuremalt saab ju suurema suutäie.

IRL-IST ON PRAEGU isegi keeruline midagi arvata. Nimevahetus ei muuda sisu. Äärmiselt kahju oleks tema kadumisest poliitmaastikult, see oleks poliitilisele konkurentsile valus löök. Pole vahet, kas nimi on Isamaa ja Res Publica Liit või lihtsalt Isamaa – kuniks säilib vajadus oma toiduahelate säilitamiseks sukelduda kõikvõimalikesse maailmavaateliselt mittesobivatesse koalitsioonidesse, on püsimajäämine küsitav.

Sotsiaaldemokraate on ühiskonda vaja. Niikaua, kuniks nad pole ainuvõimul, on kõik hästi. Sotside arusaam, et raha tuleb pilust seinas, on muidugi kujundlik, kuid nende soov reguleerida inimese igat sammu ja sundida teda maksude kaudu käituma just nii, nagu nemad õigeks peavad, jääb vastuvõetavaks vaid neile endile.

Sotsid ei mõista, miks inimesed nende ilmavaadet kuidagi omaks võtta ei taha, ja arvavad, et viga on väheses selgitamises. Mina arvan, et vasakliberaalset ilmavaadet jagavate inimeste osa jääbki ühiskonnas kümnendiku piiridesse ja selle ülesanne on olla tasakaalustav jõud.

Roheliste parlamenti pääsemine oleks ime. Kui nad suudavad välja panna täisnimekirja ja saada kampa mõned üleriigiliseltki tuntud nimed, siis ehk tõesti. Euroopas üldiselt on rohelisi ju edu saatnud. Meie rohelised on küll tugevalt kaldu vasakliberaalsuse poole ja on oht, et valimiskasti ees kaldub nende potentsiaalse valija otsus sotside või Keskerakonna kasuks. Samuti jääb väheks ainult puude kallistamisega pildile jäämisest.

MA EI KAHTLE hetkekski, et Vabaerakond teeb 2019. aasta riigikogu valimistel hea tulemuse. Oleme näidanud, et suudame pakkuda tasakaalukat ja äärmustesse mitte kalduvat arukat poliitikat, mis keskendub kriitika kõrval ka lahenduste pakkumisele. Meie tegemisi ei saada müra ja kära, vaid pigem ajuragin.