Fond uuendas liikluskindlustuse kalkulaatorit

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul näitavad kindlustusseltsid kalkulaatoris oma kõige soodsamat kindlustusmakset. Nagu ta ütles, on kalkulaatori suurim väärtus see, et sisestades ainult sõiduki registrimärgi, saab ühekorraga näha seltside parimaid liikluskindlustuse hindasid. Tavaliselt on kalkulaatoris kindlustusmakse, mis tuleb tasuda kindlustusandja veebilehel lepingut sõlmides.