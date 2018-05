Minister lubas bussis piletiga edasi sõita

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase sai esmaspäeva ennelõunal Sakalalt teada, et majandusministeerium on avalikkusele läkitanud sellekohase pressiteate ning kahe tunni jooksul ei õnnestunud tal leida ministri korraldust. Pressiteates olev info oli Kase hinnangul liiga üldsõnaline, et täpselt aru saada, mis 1. juulist juhtuma võib hakata.