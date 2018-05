Juhtkiri. Kui 15 tundub vähe

​Esmaspäeval maakohtu otsusega uue peatüki saanud Tairo Poopuu juhtum jõuab eeldatavasti riigikohtuni välja. Üleeile kõlanud karistus – 15 aastat vangistust – ei ole niisiis lõplik, ent loomulikult pole see ka suvaline arv. Ning asjaolusid arvesse võttes on kohane küsida, miks see just selline on. Täpsemini: miks esimese astme kohus Poopuule karmimat karistust ei määranud?