Viktoria Siiguri «Raketi»-lend on olnud pikem kui ühelgi teisel Viljandi õpilasel

Vähe sellest, et tüdrukutest finalistid on «Rakett 69» finaalis üsna haruldased ja vaid üks neiu on saate varem võitnud, annab seekordsele finaalile erilisust juurde asjaolu, et seal võistlevad tüdrukud, kellest üks õpib Viljandi gümnaasiumis, on sugulased.