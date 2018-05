Jaan Tõnisson ja tänapäev

Tänavu täitus Eesti Vabariigil 100 aastat, mida tähistati ja tähistatakse kõikvõimalikul moel nii meil kui mujal, kuid aasta lõpul, 22. detsembril täitub 150 aastat vaieldamatult ühe kõigi aegade suurima eestlase Jaan Tõnissoni sünnist. Ära ootamata tema suurt tähtpäeva, võime teha esimesi võrdlusi ja järeldusi, kui kõrgelt on hinnatud tema osa vabariigi elus.

KÕIGE ESINDUSLIKUMAD nii pealkirjalt, kujunduselt kui kaalult on kirjastuse TEA väljaantud «Eesti Vabariik 100» ning «Valitsused ja riigimehed». Neis kahes raamatus on vabariigi ajalugu, milles ei ole ühtegi viidet algallikatele, kujutatud valikuliselt ning Jaan Tõnissoni osa vähendades. Mõlemas neis on kirjas, et Tõnisson kuulus aastatel 1917 ja 1918 Eesti välisdelegatsiooni. Ajalooliste allikate andmetel oli ta Eesti esimene välissaadik ja selle juht (1917-1918). Nii on kirjas ka «Eesti entsüklopeedia» 14. köites ja akadeemik Enn Tarveli Eesti 100 aasta juubeliks pühendatud väljaandes «Eesti rahva lugu».

Eesti majandusele aastatel 1918–1940 on juubeliraamatus «Eesti Vabariik 100» pühendatud kaks lehekülge. Märgitud on krooni devalveerimise positiivset mõju meie majandusele, kuid pole ühtegi vihjet, et Jaan Tõnisson oli viies valitsusjuht, kellele oli see võimalus antud.

Sellele kahele Eesti majandusele pühendatud leheküljele ei mahtunud ära Eesti ühistegevuse saavutused, mis moodustasid 1938. aastal vabariigi majandusest ligi poole. 1902. aastal Jaan Tõnissoni aktiivsel eestvedamisel Tartu Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse loomisega alguse saanud krediidiühistutele kuulus enne 1940. aastat 52 protsenti hoiustest ja 50 protsenti laenudest.

Rahvusliku ühistegevuse ideoloog, rajaja ja eestvedaja Eestis oli Jaan Tõnisson, kellelt on pärit seniajani kehtiv ühistegevuse definitsioon: «Ühistegevuse mõiste on just see, et tema ei ole mitte üksiku äravalitu asi, ühistegevus peab koondama ühistu huvides kõige laiemaid rahvahulki, kõige lihtsamaid inimesi, sest ühistegevus on läbinisti demokraatlik.»

Samal ajal on juubeliraamatus eraldatud 36 lehekülge Eesti NSV majandusele. Ajakirjandusele Eesti Vabariigis (1918–1940) on juubelikogumikus eraldatud koos illustreeriva materjaliga neli lehekülge. Sealhulgas on Jaan Tõnissoni juhitud Postimehe kohta märgitud, et see koondas enda ümber nimekad ajakirjanikud. Sellel, mis roll oli Postimehel Eesti Vabariigi majandus- ja kultuurielus ja poliitikas ning kuidas ta enne nõukogude võimu natsionaliseeriti, alustades niiviisi Eesti demokraatia hävitamist, ei ole kõnealuse raamatu väljaandjate silmis Eesti ajaloos mingit tähtsust.

ÄÄRMISELT NAPISÕNALISELT ja möödaminnes on raamatus juttu Tartu rahust. Märgitud on ainult, et see sõlmiti. Aga Eesti iseseisvuse ajaloost saame teada, et tulemusrikkaid rahuläbirääkimisi alustati kohe, kui peaministriks oli kinnitatud Jaan Tõnisson. Märkimisväärne on seejuures, et valitsuse kinnitatud komisjoni koosseisus olid kõikide erakondade esindajad.