Tore oli lugeda valitsuse pressibüroo möödunudneljapäevast rõõmusõnumit, et täidetud on 93 protsenti plaanitud ülesannetest. Teade andis parimas Põhja-Korea stiilis edasi, et «tegevusprogrammi kaudu panustame Eesti rahvaarvu suurendamisse, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamisse, parema sotsiaalse sidususe saavutamisse ning meie riigi ja rahva julgeoleku kindlustamisse».