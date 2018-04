Oiu sadam meelitas kalasadamate päevale uue laudteega

Üleriigilise aktsiooni korra järgi arvati päev kõikjal avatuks hommikul kell kaheksa. Oiu sadama perenaine Evelin Rannast ütles, et nende juurde jõudsid esimesed huvilised pool tundi hiljem, vaatasid veidi ringi ja olid peatselt läinud. «Eks see varane aeg olnud meresadamate pärast: et inimesed saaksid kohe hommikul äsja püütud kala osta,» nentis ta.