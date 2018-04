Päeva jooksul näeb kultuuriakadeemia tantsukunsti diplomandide lavastusi ning tantsupäev algab teatri kammersaalis kell 13 Valdo Otsa fotonäituse «Tants Viljandis» avamisega. Näitusel on vaadata fotograafi paari viimase aasta tööd tantsijatest erinevas keskkonnas. Neid on jäädvustatud metallitehases, kirikus, noortekeskuses ja mujal põnevates kohtades. Valdo Ots ütles väljapaneku kohta, et kogu pildiseeria sai alguse Sakala suvefotograafina tunamullusel jaaniõhtul jäädvustatud rahvatantsijatest.