Viljandi vald võtab uue prügivedaja esialgu aastaks

Üleeile polnud Viljandi vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Karin Saare sõnul veel kontrollitud, kas pakkumised vastavad nõuetele. Saar ütles, et valla prügivedaja leidmine võib olla pikem protsess ning oleneb sellest, kui kiiresti sõlmitakse leping ja saadakse jäätmeluba.

Pakkumiste laekumise tähtaeg oli 23. aprill, kuid Viljandi vallavanema Alar Karu kinnitusel on pakkumised veel kinnitamata. Et praegu veetakse prügi Viljandi vallas turul kehtivate hindade järgi, pole Karu jutu kohaselt põhjus karta trahvi. «Seaduse järgi midagi ei katke, prügivedu toimib,» tähendas ta ja lisas, et uue prügiveoteenuse hindade kujunemine kajastub hanke tulemuses.